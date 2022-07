Ruby ter: difesa Cipriani mostra libro Boccassini, 'si finisca processo iniziato nel '94' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - "C'è un codice laico che prevede dei reati e perché siano consistenti ci vogliono delle connotazioni precise, io credo che questo di oggi è un processo storico perché se lo si saprà analizzare sarà una via di uscita illustre da un processo che nasce il 17 febbraio 1992, dal momento in cui purtroppo, piaccia o meno, la giustizia smette di reprimere e diventa una leva forte per sensibilizzare la massa". Inizia così l'arringa di Marco De Giorgio, difensore di Francesca Cipriani e Miriam Loddo entrambe imputate nel processo milanese Ruby ter che vede alla sbarra 29 persone con le accuse, a vario titolo, di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. L'avvocato mostra in aula il libro di Ilda Boccassini, 'La stanza ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - "C'è un codice laico che prevede dei reati e perché siano consistenti ci vogliono delle connotazioni precise, io credo che questo di oggi è unstorico perché se lo si saprà analizzare sarà una via di uscita illustre da unche nasce il 17 febbraio 1992, dal momento in cui purtroppo, piaccia o meno, la giustizia smette di reprimere e diventa una leva forte per sensibilizzare la massa". Inizia così l'arringa di Marco De Giorgio, difensore di Francescae Miriam Loddo entrambe imputate nelmilaneseter che vede alla sbarra 29 persone con le accuse, a vario titolo, di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. L'avvocatoin aula ildi Ilda, 'La stanza ...

