Rublev: 'A Wimbledon non ci hanno ascoltato, ho pensato di cambiare nazionalità' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Andrey Rublev ha festeggiato la decima vittoria in carriera ad Amburgo. Nel torneo tedesco, per la prima volta combined con il classico ATP 500 e il nuovo WTA disputati in contemporanea, il russo ha ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Andreyha festeggiato la decima vittoria in carriera ad Amburgo. Nel torneo tedesco, per la prima volta combined con il classico ATP 500 e il nuovo WTA disputati in contemporanea, il russo ha ...

