Roma Zaniolo, nessuna offerta ai giallorossi: le ultime (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Roma non ha ricevuto offerte per Nicolò Zaniolo, ecco dunque che il classe ’99 potrebbe restare in giallorosso Il Messaggero ha fatto il punto sulla situazione di Zaniolo alla Roma. Nelle ultime settimane sono uscite tante voci sul classe ’99 con la Juve che ha parlato con Tiago Pinto per capire le richieste giallorosse. Offerte concrete non ne sono arrivate e la possibilità che possa restare aumentano giorno dopo giorno. Nonostante l’arrivo di Dybala, Nicolò Zaniolo potrebbe restare centrale nel progetto di Mourinho. Il mercato, però, è ancora lungo e potrebbe succedere ancora di tutto ma al momento difficile che la Juve arrivi alla richiesta della Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lanon ha ricevuto offerte per Nicolò, ecco dunque che il classe ’99 potrebbe restare in giallorosso Il Messaggero ha fatto il punto sulla situazione dialla. Nellesettimane sono uscite tante voci sul classe ’99 con la Juve che ha parlato con Tiago Pinto per capire le richieste giallorosse. Offerte concrete non ne sono arrivate e la possibilità che possa restare aumentano giorno dopo giorno. Nonostante l’arrivo di Dybala, Nicolòpotrebbe restare centrale nel progetto di Mourinho. Il mercato, però, è ancora lungo e potrebbe succedere ancora di tutto ma al momento difficile che la Juve arrivi alla richiesta della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

