Roma-Wijnaldum, serve l'aiuto del PSG. Ma l'olandese vuole giocare per Mourinho (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 11:50:57 Fioccano commenti e polemiche a proposito dell'ultima news di calciomercato: TRANSFERmarketWEB.com Secondo Il Corriere dello Sport parlando dei gol dell'As Roma a centrocampo, spiega che lo scambio con il Sassuolo per Davide Frattesi è in stand-by.Il sogno è Georginio Wijnaldum che lascia il Paris Saint-Germain. Ma serve l'aiuto del club parigino. Perché il centrocampista olandese guadagna oltre 9 milioni di euro, e nemmeno i benefici del decreto crescita italiano potrebbero aiutare la Roma a chiudere un affare così oneroso. Ma da quando il nuovo allenatore del club francese Galtier, ha messo sul mercato il giocatore, la Roma sta pensando a un costoso prestito con la partecipazione al pagamento della metà dello stipendio del giocatore da parte del club ...

