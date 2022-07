Roma, Wijnaldum mette ‘like’ alla foto di Dybala-Totti: indizio di mercato? (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Roma non si ferma dopo l’acquisto di Dybala. E nel giorno dell’ufficialità della Joya con un contratto fino al 2025, arriva un indizio social per un altro possibile arrivo in giallorosso. Su Instagram, infatti, è arrivato il like di Georgino Wijnaldum alla foto sui social di Dybala e Totti. L’olandese del Psg è un centrocampista seguito molto da vicino dai giallorossi: possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lanon si ferma dopo l’acquisto di. E nel giorno dell’ufficialità della Joya con un contratto fino al 2025, arriva unsocial per un altro possibile arrivo in giallorosso. Su Instagram, infatti, è arrivato il like di Georginosui social di. L’olandese del Psg è un centrocampista seguito molto da vicino dai giallorossi: possibile arrivo in prestito con diritto di riscatto. SportFace.

