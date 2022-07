Roma | UFFICIALE | Dybala ha firmato per tre anni

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Pauloè un nuovo calciatore della. Il blitz vincente del dg Tiago Pinto ha portato l'attaccante argentino a vestirsi di giallorosso per i prossimi tre. La Joya 28, come...

Pubblicità

DiMarzio : .@OfficialASRoma, Paulo #Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Paulo #Dybala è un nuovo giocatore della Roma ????? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO La #Roma annuncia sui social l'arrivo di #Dybala Attesa per il comunicato ufficiale #SkySport #SkyCalciomercato - quotidianolazio : Paulo Dybala è della Roma: ufficiale - - LAROMA24 : ??Le parole di #Pinto “L’adesione di #Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del Club. Paulo è un cal… -

Adesso è: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della. La questione era già chiara da lunedì, quando il giocatore ex Juve ha trovato l'accordo con il club ed è partito per il Portogallo per ...Paulo Dybala è un nuovo giocatore della: la stessa società ha ufficializzato la Joya sui propri canali social Paulo Dybala è un nuovo giocatore della: la stessa società ha ufficializzato la Joya sui propri canali social. Il comunicato del club giallorosso: "L'ASè lieta di annunciare l'ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne ...La Roma, dopo aver annunciato l'ufficialità del nuovo acquisto Dybala, rende noti i dettagli del contratto firmato dall'argentino ...ROMA - Paulo Dybala è ufficialmente un giocatore della Roma. Queste le sue prime parole da giallorosso: "I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determ ...