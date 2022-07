Roma, truffa delle agenzie funebri. 3.500 euro per cremazione, il servizio però era stato svolto da Ama (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono nove le famiglie raggirate da tre agenzie di pompe funebri per cremare le salme presso il cimitero Flaminio – Prima Porta. Si tratta di una truffa dagli 800 ai 3.500 euro, soldi che in realtà non sarebbero dovuti finire nelle mani delle agenzie perché le salme erano state infatti inumate da Ama. Si tratta quindi di truffa, questa è l’accusa. La Procura ha ora chiesto il rinvio a giudizio di quattro imprenditori e un dipendente. Secondo l’accusa gli imputati si sarebbero approfittati del momento di debolezza dovuta alla perdita di una persona casa dei clienti. Tra gli imputati c’è Alessandro Manca, titolare dell’agenzia «Af». Sono quattro gli episodi riconducibili alla sua ditta con un incasso di 3.600 euro. Altro imputato è Emanuele Alesse ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono nove le famiglie raggirate da tredi pompeper cremare le salme presso il cimitero Flaminio – Prima Porta. Si tratta di unadagli 800 ai 3.500, soldi che in realtà non sarebbero dovuti finire nelle maniperché le salme erano state infatti inumate da Ama. Si tratta quindi di, questa è l’accusa. La Procura ha ora chiesto il rinvio a giudizio di quattro imprenditori e un dipendente. Secondo l’accusa gli imputati si sarebbero approfittati del momento di debolezza dovuta alla perdita di una persona casa dei clienti. Tra gli imputati c’è Alessandro Manca, titolare dell’agenzia «Af». Sono quattro gli episodi riconducibili alla sua ditta con un incasso di 3.600. Altro imputato è Emanuele Alesse ...

