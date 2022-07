Roma | Sky | “Attenzione a Wijnaldum per la mediana”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 20 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione, i giallorossi ieri sono usciti sconfitti nella gara amichevole contro lo Sporting Lisbona per 3-2. Oggi lavoro di scarico e rifinitura pomeridiana per i giocatori. Tiago Pinto e la dirigenza Friekdin sono a lavoro per regalare un altro colpo d’esperienza a Mourinho, dopo il colpaccio, Paulo Dybala. Sull’agenda del D.S portoghese c’è ancora il nome di Houssem Aouar in uscita dal Lione e di Marcel Sabitzer, mediano roccioso del Bayern Monaco. Nelle ultime ore si fa più calda la pista che potrebbe portare Georginiosotto la coorte dello Special One. Il Psg lo considera come un vero e proprio esubero, non è minimamente negli schemi di Galtier. Secondo Sky, l’operazione è probabile con unica pecca, l’olandese percepisce un ingaggio molto alto, circa 9 milioni ...