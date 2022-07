Roma scatenata | dopo Dybala un altro regalo per Mourinho | avviati i contatti

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Laè a dir pocosul mercato in questi giorni. Nelle ultime ore, i giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Paulo, ma a quanto pare non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La squadra allenata da Josestarebbe cercando un nuovo centrale difensivo e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ultima idea arriverebbe a sorpresa dal Brasile. Natan Silva, Bragantino,Stando alle ultime del noto esperto di mercato, laavrebbe effettuato un sondaggio per Natan Bernardo de Souza, difensore centrale del Bragantino. Laè, dunque, interessata al difensore brasiliano classe 2001. Al momento, però, è giusto precisare che non è ancora partita una trattativa ufficiale. Vedremo se, nel corso delle prossime ore, il ds ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ?? Juve scatenata: Paredes e Zaniolo in ?? L'Inter si tiene Skriniar ?? La Roma e il colpo grosso con Wijnaldum Ec… - imbucatospecial : #calcio #calciomercato #Roma scatenata #Mourinho vuole anche #Wijnaldum - fanpage_noemi : RT @cronacadiroma: Dybala Roma, Noemi scatenata : “Se vinciamo lo scudetto, esco tutto” #Dybala #Noemi #Roma - EuropaCalcio : #Roma scatenata: dopo #Dybala obiettivo #Wijnaldum per il centrocampo #europacalcio - NoemiAddicted : RT @cronacadiroma: Dybala Roma, Noemi scatenata : “Se vinciamo lo scudetto, esco tutto” #Dybala #Noemi #Roma -

... o comunque contenibile, come quello sul termovalorizzatore diche ha fatto saltare i nervi al ... Votare presto, a seguito di una crisi comunqueda Conte e non dalla destra, e conquistare ...Ludovica BoniniPrimo gradino del podio, e titolo regionale, per Ludovica Bonini che nei ... in programma adal 28 al 31 luglio. Ottimi riscontri cronometrici per Alice Montavoci (Junior)...Dopo Mertens i sostenitori biancocelesti vorrebbero l'ex campione del Real Madrid, svincolato: sul web le richieste a Lotito per sognare in grande ...Solbakken al Napoli a gennaio, Roma defilata: le ultime sul futuro del giocatore del Bodo/Glimt Come riportato da Sky Sport Ola Solbakken è molto vicino al Napoli. L’operazione si farà a scadenza di c ...