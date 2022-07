Roma, Miranchuk nel mirino: l’Atalanta chiede El Shaarawy (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Roma mette Miranchuk nel mirino per rinforzare l’attacco. l’Atalanta in cambio vorrebbe il cartellino di El Shaarawy Come riferito dal Corriere dello Sport, la Roma sarebbe pronta a farsi avanti per il cartellino di Miranchuk, in uscita dall’Atalanta. Nerazzurri disposti ad accettare contropartite, vista la richiesta ai giallorossi del cartellino di El Shaarawy. Dalla Capitale, al momento, rispondono però mettendo sul piatto Carles Perez. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lamettenelper rinforzare l’attacco.in cambio vorrebbe il cartellino di ElCome riferito dal Corriere dello Sport, lasarebbe pronta a farsi avanti per il cartellino di, in uscita dal. Nerazzurri disposti ad accettare contropartite, vista la richiesta ai giallorossi del cartellino di El. Dalla Capitale, al momento, rispondono però mettendo sul piatto Carles Perez. L'articolo proviene da Calcio News 24.

