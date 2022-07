Roma | la clausola nel contratto di Dybala | a quanto ammonta e come funziona

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo l’ufficialità, arrivata nelle scorse ore, della firma di Paulocon la, ha iniziato a far parlare di sé unapresente neldell’argentino. Una scrittura privata – non essendo presente nel comunicato ufficiale del club – che le due parti hanno voluto concordare e sottoscrivere per avere libertà di scelta futura nell’intraprendere strade diverse. Volgarmente chiamatarescissoria, quella sottoscritta dallae dasi articola in maniera più complessa. Una condizione che il calciatore e i suoi agenti hanno postoimprescindibile in ogni trattativa, anche con l’Inter e con il Napoli, in virtù della condizione vantaggiosa di poter far firmare un calciatore...