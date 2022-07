Roma, i dettagli sul contratto di Dybala: c’è la clausola, ma i giallorossi potranno intervenire (Di mercoledì 20 luglio 2022) Arrivano da Sky Sport maggiori dettagli sul contratto che ha visto Paulo Dybala legarsi alla Roma fino al 2025. Quattro milioni di euro le commissioni destinate agli agenti del giocatore, che invece con i bonus legati a presenze e gol potrebbe arrivare fino a 6 milioni di ingaggio. Di particolare interesse la famosa clausola di cui tanto si è discusso nelle ultime ore: è presente ed è di circa 20 milioni, ma la Roma si è garantita la possibilità di intervenire nel caso arrivasse qualche offerta. La società giallorossa potrà infatti proporre al calciatore un aumento dell’ingaggio o un allungamento del contratto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Arrivano da Sky Sport maggiorisulche ha visto Paulolegarsi allafino al 2025. Quattro milioni di euro le commissioni destinate agli agenti del giocatore, che invece con i bonus legati a presenze e gol potrebbe arrivare fino a 6 milioni di ingaggio. Di particolare interesse la famosadi cui tanto si è discusso nelle ultime ore: è presente ed è di circa 20 milioni, ma lasi è garantita la possibilità dinel caso arrivasse qualche offerta. La società giallorossa potrà infatti proporre al calciatore un aumento dell’ingaggio o un allungamento del. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, i dettagli e la clausola di @PauDybala_JR - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Dybala non parte con la squadra per l'amichevole contro lo @Sporting_CP: in defi… - AliprandiJacopo : ?? Paulo #Dybala ha detto sì alla Roma! Nella notte è arrivata la risposta del giocatore al club, già oggi la societ… - Corriere : Dybala alla Roma: la clausola va a lui se parte, ma la Roma può blindarlo. Tutti i dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Roma, i dettagli del contratto e della clausola di Dybala -