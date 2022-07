Roma | i consiglieri comunali si aumentano lo stipendio | da 2mila a 3mila euro

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Da 2 mila a circa 3 milanetti al mese. Non cambia la storia quando gli eletti - dal Parlamento ai Consigli- sono chiamati a migliorare le proprie condizioni economiche. Così è stato ...

... Partito democratico, Sinistra civica ecologista,futura, Europa verde, Demos. Per le opposizioni hanno votato favorevolmente: Fratelli d'Italia, Udc Forza Italia. Assenti idella ......delle azioni volte ad ottenere un visibile apporto da parte di tutti i parlamentari e i...in occasione della riunione del Comitato di presidenza di Fi tenutasi il 13 giugno scorso a...Passa in Assemblea capitolina l’aumento delle indennità. Gli emolumenti passeranno i da 2mila e 100 a 3mila e 100 euro netti massimi per 12 mensilità. Vota contro M5S ...Con 32 voti favorevoli, tre contrari, 5 consiglieri a spasso, l'Assemblea Capitolina ha approvato la modifica del sistema di retribuzione dei consiglieri comunali. Economicamente cambia poco ...