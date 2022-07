Roma | è ufficiale | Paulo Dybala firma fino al 2025

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ora è arrivata anche l’ufficialità:è un nuovo giocatore della. Dopo l’arrivo e le visite mediche effettuate l’altroieri in Portogallo, dove la squadra giallorossa è in ritiro, è giunta anche lasul contratto. Il calciatore argentino si lega allaal, dunque con un triennale, per quella che sarà la sua terza tappa in Italia dopo Palermo e Juventus. “Sono felice, la rapidità dellanel volermi ha fatto la differenza”, ha dichiarato. SportFace.