Roma e Dybala, amore anche sui social: cosa è successo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma - È il giorno ufficiale dello sbarco di Paulo Dybala alla Roma . Visite mediche, comunicato ufficiale con firma sul contratto, le prime foto con la maglia (numero 21) giallorossa e adesso, dulcis ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 luglio 2022)- È il giorno ufficiale dello sbarco di Pauloalla. Visite mediche, comunicato ufficiale con firma sul contratto, le prime foto con la maglia (numero 21) giallorossa e adesso, dulcis ...

Pubblicità

DiMarzio : #Roma, Paulo #Dybala ha scelto il numero di maglia: niente numero 10, indosserà il 21 - AliprandiJacopo : Paulo #Dybala, 5 maggio 2016: “La città più bella che ho già visitato almeno una volta? Roma. Sono innamorato di Ro… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Dybala non parte con la squadra per l'amichevole contro lo @Sporting_CP: in defi… - Daniele_asroma9 : RT @OfficialASRoma: ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la ma… - RRobbberto : RT @OfficialASRoma: ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la ma… -