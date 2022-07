Roma, Dybala: “Voglio vincere. La 10 merita rispetto, un giorno forse la indosserò” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Sono molto contento di essere qui, molto felice di poter iniziare dopo una lunga attesa. Avevo voglia di conoscere i compagni, l’allenatore e chi lavora per la Roma. Sono contento di essere qui. È stato tutto molto veloce, io avevo voglia di cominciare e abbiamo deciso velocemente. E poi abbiamo firmato insieme per cominciare questa avventura”. Sono le parole di Paulo Dybala nella prima intervista concessa ai canali ufficiali della Roma. Per il sì decisivi “tanti aspetti” a partire dalla “chiamata del mister, del direttore, aver potuto parlare col presidente, sono stati i punti più importanti. Mi hanno dato certezze, il mister è stato anche chiaro con le sue idee, poi giocare per questa squadra, per cosa rappresenta nel paese e nel mondo”. Su Mourinho: “Lo conosciamo tutti, quello che ha fatto e quello che farà. Le sue chiamate mi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Sono molto contento di essere qui, molto felice di poter iniziare dopo una lunga attesa. Avevo voglia di conoscere i compagni, l’allenatore e chi lavora per la. Sono contento di essere qui. È stato tutto molto veloce, io avevo voglia di cominciare e abbiamo deciso velocemente. E poi abbiamo firmato insieme per cominciare questa avventura”. Sono le parole di Paulonella prima intervista concessa ai canali ufficiali della. Per il sì decisivi “tanti aspetti” a partire dalla “chiamata del mister, del direttore, aver potuto parlare col presidente, sono stati i punti più importanti. Mi hanno dato certezze, il mister è stato anche chiaro con le sue idee, poi giocare per questa squadra, per cosa rappresenta nel paese e nel mondo”. Su Mourinho: “Lo conosciamo tutti, quello che ha fatto e quello che farà. Le sue chiamate mi ...

