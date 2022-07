Roma, Dybala già corre: sabato l'esordio (Di mercoledì 20 luglio 2022) FARO - La prima giornata di Paulo Dybala in giallorosso è stata molto intensa, in attesa dell'ufficialità, che ieri non è arrivata. L'attaccante argentino ha cominciato a lavorare sul campo e ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 luglio 2022) FARO - La prima giornata di Pauloin giallorosso è stata molto intensa, in attesa dell'ufficialità, che ieri non è arrivata. L'attaccante argentino ha cominciato a lavorare sul campo e ha ...

Pubblicità

SkySport : ?? Le prime immagini esclusive di Dybala da giocatore della Roma, appena atterrato in Portogallo ? ?? @DiMarzio… - DiMarzio : #Roma, Paulo #Dybala ha scelto il numero di maglia: niente numero 10, indosserà il 21 - DiMarzio : #Dybala è arrivato in Portogallo. Le immagini ?? - infoitsport : Calciomercato, notizie del 20 luglio: De Ketelaere-Milan, altre 48 ore; Dybala-Roma, la firma oggi - DavideZonno1994 : #Dybala alla roma, #Bremer alla Juventus e come al solito Nkoulou all’inter ahahahahahah -