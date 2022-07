Roma | CdS | “Il primo giorno da Joya capitale alla base di Mourinho”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 20 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ildiper Dybala si è svolto tra campo e squadra con l’abbraccio di Mou. “La squadra è partita alle ore 18 dal ritiro di Algarve per andare a Faro, per disputare l’amichevole. Sul pullman non è salito Dybala, che ha preferito restare in albergo per il closing del contratto. L’argentino è arrivato allo stadio per l’inizio della ripresa, quando mancavano solo gli ultimi dettagli, ma l’annuncio slitta a oggi. Si è seduto con la maglia dellain tribuna tra Tiago Pinto e i suoi agenti. Sopra di lui Dan e Ryan Friedkin. Comunque Paulo ha cominciato a fraternizzare con i compagni. Lunedì sera aveva cenato con la squadra, seduto accanto a Spinazzola, l’unico con il quale aveva già giocato, quando il terzino eraJuventus. ...