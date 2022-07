Rocco Casalino cerca lavoro? "Dove è stato beccato": governo ufficialmente finito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Rocco Casalino costretto a reinventarsi? Dopo la fine dell'esperienza come portavoce di Giuseppe Conte e la scadenza del contratto con il capogruppo M5s Davide Crippa, l'ex gieffino si guarda intorno. A dirlo è Dagospia che, durante la discussione in Senato sul governo Draghi, ha beccato Casalino davanti a un noto negozio di tappeti del centro di Roma. "Stava per caso cercando un nuovo lavoro?", ironizza Roberto D'Agostino scatenando un altro sospetto: che il Movimento di Conte chiuda la porta al Draghi bis. D'altronde non è una novità che i grillini lo abbiano silurato e non nel migliore dei modi. Crippa, già impegnato a costruire una fronda anti-Conte, stando alle indiscrezioni avrebbe scritto al fu portavoce dell'ex premier questa mail: "Con la presente le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)costretto a reinventarsi? Dopo la fine dell'esperienza come portavoce di Giuseppe Conte e la scadenza del contratto con il capogruppo M5s Davide Crippa, l'ex gieffino si guarda intorno. A dirlo è Dagospia che, durante la discussione in Senato sulDraghi, hadavanti a un noto negozio di tappeti del centro di Roma. "Stava per casondo un nuovo?", ironizza Roberto D'Agostino scatenando un altro sospetto: che il Movimento di Conte chiuda la porta al Draghi bis. D'altronde non è una novità che i grillini lo abbiano silurato e non nel migliore dei modi. Crippa, già impegnato a costruire una fronda anti-Conte, stando alle indiscrezioni avrebbe scritto al fu portavoce dell'ex premier questa mail: "Con la presente le ...

