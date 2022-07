Ristoranti a Milano: le nuove aperture in città (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli indirizzi da provare, fra nuove aperture e nuove gestioni: Ristoranti fine dining, rooftop bar pop, osterie firmate e nuovi format casual dining che promettono di mangiare bene e spendere il giusto… (sempre aggiornato) Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli indirizzi da provare, fragestioni:fine dining, rooftop bar pop, osterie firmate e nuovi format casual dining che promettono di mangiare bene e spendere il giusto… (sempre aggiornato)

Pubblicità

60sLux : RT @secretlovepez: Boh raga io ogni tanto ci riprovo, nei ristoranti in cui lavoro (Milano) siamo alla ricerca di CAMERIERI, CUOCHI, RAGAZ… - __Vale0__ : RT @secretlovepez: Boh raga io ogni tanto ci riprovo, nei ristoranti in cui lavoro (Milano) siamo alla ricerca di CAMERIERI, CUOCHI, RAGAZ… - albertolupini : Bar e ristoranti, allarme a Milano: “Periferie e movida nel mirino della mafia” - secretlovepez : RT @secretlovepez: Boh raga io ogni tanto ci riprovo, nei ristoranti in cui lavoro (Milano) siamo alla ricerca di CAMERIERI, CUOCHI, RAGAZ… - ADM_assdemxmi : Mafia a Milano, la procuratrice Dolci: attenzione a bar, ristoranti e locali della movida dove reinveste denaro… -