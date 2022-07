Rishi Sunak e Liz Truss: chi sono i candidati per diventare i successori di Boris Johnson alla guida del Regno Unito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak e la ministra degli Esteri Liz Truss. sono loro che si sfideranno per subentrare a Boris Johnson come leader dei conservatori e Primo ministro del Regno Unito. Il quinto scrutinio dei deputati del partito di maggioranza è terminato con 137 voti per Sunak e 113 voti per Truss. Fuori dai giochi Penny Mordaunt, ministra della Difesa e terzo nome papabile per essere il prossimo inquilino del numero 10 di Downing Street. Mordaunt si è fermata a 105 voti. Per conoscere il vincitore ora bisogna aspettare il 5 settembre, quando voteranno per il loro nuovo leader i 160 mila iscritti al Tory Party, il Partito conservatore. Una carica da cui Johnson si è dimesso il 7 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cancelliere dello Scacchieree la ministra degli Esteri Lizloro che si sfideranno per subentrare acome leader dei conservatori e Primo ministro del. Il quinto scrutinio dei deputati del partito di maggioranza è terminato con 137 voti pere 113 voti per. Fuori dai giochi Penny Mordaunt, ministra della Difesa e terzo nome papabile per essere il prossimo inquilino del numero 10 di Downing Street. Mordaunt si è fermata a 105 voti. Per conoscere il vincitore ora bisogna aspettare il 5 settembre, quando voteranno per il loro nuovo leader i 160 mila iscritti al Tory Party, il Partito conservatore. Una carica da cuisi è dimesso il 7 ...

Pubblicità

Efisio31251859 : RT @agambella: Restano in due per la poltrona di primo ministro nel Regno Unito: Rishi Sunak e Liz Truss. - mantovanimg : RT @agambella: Restano in due per la poltrona di primo ministro nel Regno Unito: Rishi Sunak e Liz Truss. - mariacarla1963 : RT @agambella: Restano in due per la poltrona di primo ministro nel Regno Unito: Rishi Sunak e Liz Truss. - sabinadelsabina : RT @agambella: Restano in due per la poltrona di primo ministro nel Regno Unito: Rishi Sunak e Liz Truss. - Ecatetriformis : RT @agambella: Restano in due per la poltrona di primo ministro nel Regno Unito: Rishi Sunak e Liz Truss. -