Risate sguaiate durante la crisi di governo. Cosa dice La Russa a Renzi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Scambio di battute nell'Aula del Senato tra Matteo Renzi e Ignazio La Russa durante le dichiarazioni di voto al Senato nel giorno della crisi del governo Mario Draghi. «Oggi i moderati di centrodestra segnano la loro scomparsa politica», le parole del leader di Italia viva, che si stava rivolgendo ai moderati del centrodestra, con La Russa che ha gridato in aula: «Stai sereno». Replica e sta al gioco Renzi: «Quello sempre Ignazio. Ti potrei chiedere i diritti d'autore, ma non lo farò per rispetto personale e per un antico sentimento di amicizia… E comunque che La Russa sia contento è comprensibile, mi domando come possano esserlo quelli che pensavano di essere nel Ppe». Ad Enrico Letta saranno fischiate le orecchie durante il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Scambio di battute nell'Aula del Senato tra Matteoe Ignazio Lale dichiarazioni di voto al Senato nel giorno delladelMario Draghi. «Oggi i moderati di centrodestra segnano la loro scomparsa politica», le parole del leader di Italia viva, che si stava rivolgendo ai moderati del centrodestra, con Lache ha gridato in aula: «Stai sereno». Replica e sta al gioco: «Quello sempre Ignazio. Ti potrei chiedere i diritti d'autore, ma non lo farò per rispetto personale e per un antico sentimento di amicizia… E comunque che Lasia contento è comprensibile, mi domando come possano esserlo quelli che pensavano di essere nel Ppe». Ad Enrico Letta saranno fischiate le orecchieil ...

