Rifiuti | Milano | accordo Fnm | Ferrovienord e Amsa per sensibilizzare su corretta gestione

Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Parte dalla stazione di Milano Cadorna un progetto pilota che vede la collaborazione di Fnm, Ferrovienord e Amsa, per sensibilizzare le persone a un conferimento dei Rifiuti sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Lo comunicano le tre società in una nota congiunta. I contenitori della stazione di Cadorna, si legge nella nota, sono stati rivestiti con tre nuove grafiche: la prima, sulla parte frontale del bidone, contiene le indicazioni per il corretto smaltimento dei Rifiuti; la seconda, sulla parte laterale, vuole invece creare consapevolezza sulle possibilità che la raccolta differenziata può portare in termini di riutilizzo, basti pensare che con 800 lattine è possibile realizzare una bicicletta, con 100 fogli di carta nuova se ne ...

