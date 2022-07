Rifiuti a Roma: larve e mosche proliferano nei cassonetti. È già emergenza sanitaria per l’Ordine dei medici (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma. Il presidente dell’Ordine dei medici della Capitale, Antonio Magi, è stato chiaro: ”Non è solo una crisi quella dei Rifiuti, siamo già in emergenza sanitaria”, puntando dritto, e senza deviazioni, alle conseguenze dei cumuli di spazzatura abbandonati per ore sotto il sole e con le temperature record di questi giorni. Ad un passo dall’emergenza sanitaria nella città Ecco, dunque, che la raccolta Rifiuti a Roma, che funziona a singhiozzi, oltre che a macchie, è una situazione ad altissimo rischio sanitario per tutti i quadranti della città, dalle periferie al centro storico. Ad ogni modo, sono diversi gli aspetti che il presidente Magi ha presentato, nero su bianco in una lettera indirizzata la scorsa settimana al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022). Il presidente deldeidella Capitale, Antonio Magi, è stato chiaro: ”Non è solo una crisi quella dei, siamo già in”, puntando dritto, e senza deviazioni, alle conseguenze dei cumuli di spazzatura abbandonati per ore sotto il sole e con le temperature record di questi giorni. Ad un passo dall’nella città Ecco, dunque, che la raccolta, che funziona a singhiozzi, oltre che a macchie, è una situazione ad altissimo rischio sanitario per tutti i quadranti della città, dalle periferie al centro storico. Ad ogni modo, sono diversi gli aspetti che il presidente Magi ha presentato, nero su bianco in una lettera indirizzata la scorsa settimana al ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Gualtieri: “Tra 2 anni Roma pulita come un borgo del Trentino, tra una settimana emergenza rifiuti superata. In aut… - sbonaccini : @ettore_licheri Per quale motivo i rifiuti prodotti a Roma non volete smaltirli nel vostro territorio ma pretendete… - ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - ConsiglioLazio : ?? #DirettaConsiglio #Rifiuti, assessore @MAXVALERIANI: 'Se non ci fosse il 'piombo' di Roma, saremmo oltre la media… - CorriereCitta : Rifiuti a Roma: larve e mosche proliferano nei cassonetti. È già emergenza sanitaria per l’Ordine dei medici -