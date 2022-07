Rientro a scuola: ecco il calendario regione per regione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mentre si riaccendono i dibattiti su eventuali protocolli sicurezza Covid-19 negli istituti scolastici, le singole regioni hanno pubblicato il calendario del Rientro a scuola per l’anno 2022-2023. Le date vanno dal 5 al 19 settembre 2022. Riprende il dibattito sulla scuola Tra le incertezze sulle mascherine, con la curva dei contagi in salita, e la Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mentre si riaccendono i dibattiti su eventuali protocolli sicurezza Covid-19 negli istituti scolastici, le singole regioni hanno pubblicato ildelper l’anno 2022-2023. Le date vanno dal 5 al 19 settembre 2022. Riprende il dibattito sullaTra le incertezze sulle mascherine, con la curva dei contagi in salita, e la

Pubblicità

Billa42_ : Rientro a scuola: ecco il calendario regione per regione - CorriereUniv : E la 'convivenza' con il #Covid ancora non ha le sue linee guida o un qualsiasi indirizzo da parte del #governo… - Morfeo50361922 : @nausica_77 @EugeneAndHisAxe @meb La mascherina é a tutela del piccolo che altrimenti, se riconosciuto, al rientro… - cristalaltea : Questo è 1dei bugiardi PDgang che si tappan le??????x restare al potere contro la volontà del popolo! Crisi di Governo… - ChiccaLucca : Per un rientro alla grande, non lasciarti sfuggire la nuova Collezione Scuola FORTNITE 'New Foam Fingers'… C'è prop… -