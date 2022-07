Renzi guarda alle elezioni: "L'area Draghi c'è, noi pure" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il rammarico del leader di Italia Viva: "Ha vinto Putin, ha perso il nostro Paese". Poi la sentenza sui 5 Stelle: "È la loro fine, condannati all'oblio" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il rammarico del leader di Italia Viva: "Ha vinto Putin, ha perso il nostro Paese". Poi la sentenza sui 5 Stelle: "È la loro fine, condannati all'oblio"

Pubblicità

livewire67 : @vanzo_alberto @EnricoLetta Per forza. Finché guarda a personaggi come Renzi e Calenda, non avrà mai l'appoggio di… - zazoomblog : Dico...: La Russa interrompe Renzi in aula ecco la clamorosa risposta Guarda - #Dico: #Russa #interrompe #Renzi - ZioKlint : RT @orloch314: @Ma_Li___ @VisonaNicola @LucillaMariani @giulianol @ZioKlint @annamaria_renzi @paolo_gibilisco Guarda caso in zone temperate… - orloch314 : @Ma_Li___ @VisonaNicola @LucillaMariani @giulianol @ZioKlint @annamaria_renzi @paolo_gibilisco Guarda caso in zone… - bicipi : @Marian5711 @scannavo @lageloni E dal 2016 ancora non ti sei ripresa? Guarda che stavolta non sarà Renzi ad abbando… -