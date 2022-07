Renato Pozzetto è sparito da molto tempo: ecco che fine ha fatto l'attore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Renato Pozzetto è una delle colonne portanti del cinema e della comicità italiana. È da diverso tempo, però, che non appare sui nostri teleschermi. Molti suoi fan, allora, si sono chiesti che fine abbia fatto Il mitico Renato ha alle sue spalle una delle più mirabolanti carriere del mondo dello spettacolo che si possano immaginare. Il suo grande successo, infatti, è più che sessantennale e chiunque conserva un ottimo ricordo di ogni sua interpretazione. Pozzetto, infatti, è uno dei capiscuola del cabaret del nostro paese e ancora oggi moltissimi comici lo prendono come principale fonte d'ispirazione. Quando negli anni 60 ha cominciato a solcare il palcoscenico dell’”Osteria dell Oca” insieme al buon Cochi Ponzoni, infatti, subito in molti hanno capito che la grande ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 20 luglio 2022)è una delle colonne portanti del cinema e della comicità italiana. È da diverso, però, che non appare sui nostri teleschermi. Molti suoi fan, allora, si sono chiesti cheabbiaIl miticoha alle sue spalle una delle più mirabolanti carriere del mondo dello spettacolo che si possano immaginare. Il suo grande successo, infatti, è più che sessantennale e chiunque conserva un ottimo ricordo di ogni sua interpretazione., infatti, è uno dei capiscuola del cabaret del nostro paese e ancora oggi moltissimi comici lo prendono come principale fonte d'ispirazione. Quando negli anni 60 ha cominciato a solcare il palcoscenico dell’”Osteria dell Oca” insieme al buon Cochi Ponzoni, infatti, subito in molti hanno capito che la grande ...

Pubblicità

RosannaGoglia : @allegra134 Mi spiace, Salvini ê un cialtrone diverso e certi personaggi di Renato Pozzetto lo ricordano. - TeleConsiglio : Lo dico sempre: 7 chili in sette giorni? E che ci vuole? Io li prendo senza fare nessuna fatica. Ma mi sa che qui s… - surfingcasarba : @callmegoodlife Questo su FB. Le truppe cammellate del 'si... viaggiare' del tanto caro (a loro) Battisti, si mobil… - Dzweighty : @ninaoraloso Sembra quella de 'la casa stregata' von Renato Pozzetto - pippipao : @worldernest @fattoquotidiano GRATIS = cose pagate da TERZI, ma per fare pubblicità a ME. E come diceva Renato Poz… -