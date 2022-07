Reddito di Cittadinanza: la domanda equivale a disponibilità al lavoro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Introdotto come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, il Reddito di Cittadinanza (RdC) si concretizza in un sostegno economico mensile, erogato a mezzo ricarica di una carta di pagamento elettronica, finalizzato all’inserimento – reinserimento nel mondo del lavoro. Il Decreto–legge 28 gennaio 2019 numero 4, contenente la disciplina e le caratteristiche del RdC, impone una serie di obblighi nei confronti dei nuclei familiari beneficiari del sussidio, essenzialmente racchiusi nell’articolo 4. Quest’ultimo dispone al comma 1 che l’erogazione del beneficio è condizionata alla Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, oltre all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Introdotto come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ildi(RdC) si concretizza in un sostegno economico mensile, erogato a mezzo ricarica di una carta di pagamento elettronica, finalizzato all’inserimento – reinserimento nel mondo del. Il Decreto–legge 28 gennaio 2019 numero 4, contenente la disciplina e le caratteristiche del RdC, impone una serie di obblighi nei confronti dei nuclei familiari beneficiari del sussidio, essenzialmente racchiusi nell’articolo 4. Quest’ultimo dispone al comma 1 che l’erogazione del beneficio è condizionata alla Dichiarazione di immediataalda parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, oltre all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ...

