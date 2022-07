Rapina turisti ma si accorge che l’orologio è falso e glielo restituisce

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Una pistola puntata alla tempia, nel pieno centro di Napoli. Duesvizzeri, domenica sera, erano seduti ad un tavolino di un bar di piazza Trieste e Trento, quando sono stati vittime di una: davanti a tutti, a volto scoperto. Un uomo è sceso da un’auto ferma in piazza, forse prima li aveva pedinati. Poi ha puntato la pistola alla tempia di uno dei due e lo ha costretto a consegnare. Non poteva immaginare che non aveva rubato niente di prezioso, visto che si trattava di un. E così, pochi minuti dopo,è stato finanche riconsegnato. Scene di ordinaria violenza, a Napoli, che ancora una volta sono finite dritte nelle immagini di un sistema di videosorveglianza privata, non di quella pubblica visto che molte telecamere sono ...