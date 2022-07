Raimondo Todaro parla di Milly Carlucci e racconta cosa ha fatto Maria De Filippi per lui (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non è finita benissimo la collaborazione tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci, a distanza di tempo salta ancora fuori questo. E’ durante una bella chiacchierata di Raimondo Todaro con Lorella Cuccarini per. “Un caffè con…” che saltano fuori le differenze tra le due conduttrici. Non può che avere un ottimo ricordo di Milly, non può che parlare bene di lei ma è lui a confermare che quando hanno chiuso i rapporti non li hanno chiusi benissimo. A lui dispiace ma ripete che si sente a posto con la coscienza. Spontanea arriva la differenza tra la De Flippi e la Carlucci, entrambe si dedicano del tutto al lavoro ma sono diverse. La stessa passione ma due modi diversi di agire, perché Milly Carlucci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non è finita benissimo la collaborazione tra, a distanza di tempo salta ancora fuori questo. E’ durante una bella chiacchierata dicon Lorella Cuccarini per. “Un caffè con…” che saltano fuori le differenze tra le due conduttrici. Non può che avere un ottimo ricordo di, non può chere bene di lei ma è lui a confermare che quando hanno chiuso i rapporti non li hanno chiusi benissimo. A lui dispiace ma ripete che si sente a posto con la coscienza. Spontanea arriva la differenza tra la De Flippi e la, entrambe si dedicano del tutto al lavoro ma sono diverse. La stessa passione ma due modi diversi di agire, perché...

Pubblicità

BITCHYFit : Raimondo Todaro svela la verità su Amici e Ballando: “Con Milly rapporti chiusi non bene” - tweetonys : Titolo che fa travisare contenuto e tono delle dichiarazioni di #RaimondoTodaro. Non a caso gli analfabeti funziona… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Raimondo Todaro e l'addio a Ballando: «Milly Carlucci? I rapporti non sono stati chiusi bene» - zazoomblog : Raimondo Todaro a routa libera: “La differenza tra Milly Carlucci e Maria De Filippi” - #Raimondo #Todaro #routa… - infoitcultura : Amici, Raimondo Todaro fa una confessione su Maria De Filippi, poi punge Alessandra Celentano -