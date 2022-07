Quattro fiocchi nella vasca dei Pinguini: all’Acquario di Genova si possono vedere da vicino i pulcini (Di mercoledì 20 luglio 2022) Genova – nella vasca subantartica dedicata ai Pinguini la vita si rinnova: sono nati un pinguino Papua (Pygoscelis papua) dalla coppia formata da papà Kowalski – primo pulcino della sua specie a nascere all’Acquario nel luglio 2017- e mamma Rosi e tre pulcini di Magellano. Il piccolo Papua è nato il 3 luglio da un uovo deposto il 25 maggio nel nido di ciottoli fatto da papà e mamma. L’uovo è stato covato alternativamente dai genitori che provvedono ora a nutrire il piccolo rigurgitando direttamente nel suo becco alimenti pre-digeriti. Kowalski, alla sua seconda esperienza da genitore, e la mamma non abbandonano mai il nido contemporaneamente e sono molto attenti a proteggere il pulcino. Il piccolo è visibile dal pubblico nel suo nido, all’interno della vasca dei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022)subantartica dedicata aila vita si rinnova: sono nati un pinguino Papua (Pygoscelis papua) dalla coppia formata da papà Kowalski – primo pulcino della sua specie a nascerenel luglio 2017- e mamma Rosi e tredi Magellano. Il piccolo Papua è nato il 3 luglio da un uovo deposto il 25 maggio nel nido di ciottoli fatto da papà e mamma. L’uovo è stato covato alternativamente dai genitori che provvedono ora a nutrire il piccolo rigurgitando direttamente nel suo becco alimenti pre-digeriti. Kowalski, alla sua seconda esperienza da genitore, e la mamma non abbandonano mai il nido contemporaneamente e sono molto attenti a proteggere il pulcino. Il piccolo è visibile dal pubblico nel suo nido, all’interno delladei ...

SilviaPera1 : RT @Laura51478782: @CesareCamboni I raccoglitori di cotone della Carolina del Sud implorano Draghi di rimanere Verrà omaggiato di quattro… - Ossmeteobargone : RT @BabboleoNews: All'Acquario di Genova quattro fiocchi in vasca pinguini - - sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: All'Acquario di Genova quattro fiocchi in vasca pinguini - - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: All'Acquario di Genova quattro fiocchi in vasca pinguini - - AcquarioGenova : RT @BabboleoNews: All'Acquario di Genova quattro fiocchi in vasca pinguini - -