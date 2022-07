Quasi arrivate alle mani Gelmini-Ronzulli | clamoroso al Senato | l' urlo del ministro

Pubblicità

GiusCandela : FLASH - LITE FURIBONDA AL SENATO TRA MARIA STELLA GELMINI E LICIA RONZULLI, CON LE DUE ARRIVATE QUASI ALLE MANI - L… - R_F_77777 : Mentana riporta di una baruffa tra la gelmini e la ronzulli,sembra siano quasi arrivate alle mani Quanto avrei vol… - mrdoppiaci : RT @GiusCandela: FLASH - LITE FURIBONDA AL SENATO TRA MARIA STELLA GELMINI E LICIA RONZULLI, CON LE DUE ARRIVATE QUASI ALLE MANI - LA GELMI… - LietellalietaM : #maratonamentana la Gelmini e la Ronzulli sono quasi arrivate alle mani...abbiamo visto e sentito di tutto in questi giorni -

Servizio Informazione Religiosa

... invece, sonole note dolenti. Edin Dzeko ©LaPresseI tifosi nerazzurri non hanno digerito il fatto di aver perso l'acquisto di Gleison Bremer, che per settimane sembravafatto, ...... che inizialmente pagava mensilmente soltanto gli interessi, pari al 10% della cifra totale,... infatti, volevano recuperare liquidità per far fronte alle numerose richieste, sempre da ... Migranti: da inizio anno sbarcate 33.817 persone sulle nostre coste. Quasi 6.200 a luglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - La vigilia del rialzo dei tassi da parte della Bce si e' trasformata per la Borsa di Milano in una seduta di forte fibrillazione a causa invece della ...