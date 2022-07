Quando si ritorna a scuola? I primi iniziano il 5 settembre, gli ultimi il 19: il calendario Regione per Regione (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Bolzano gli studenti saranno in classe già a inizio settembre. Ben prima dei ragazzi della Sicilia e della Valle d'Aosta, ultimi da calendario a ritornare tra i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 luglio 2022) A Bolzano gli studenti saranno in classe già a inizio. Ben prima dei ragazzi della Sicilia e della Valle d'Aosta,dare tra i ...

Pubblicità

Balu875651831 : RT @m_spagna: @danielaranieri Quando gli hanno mandato il “soggetto” ma non ha potuto trattenersi nemmeno lui, vomita e ritorna. - d3nluna : insegui la libertà coi sogni più grandi della tua età con i tuoi capelli corti, come i giorni che viviamo l'ansia r… - Fernand11008924 : @KeremBursin la vera amicizia è come l'amore..fa dei giri imensi ma poi ritorna, all'improvviso, quando non te lo a… - itbread : @claudiovelardi Dipende, quando accreditano gli stipendi, ritorna il sorriso. - IPrandelli : @PozzuTu A settembre quando inizia il grande fratello e nessuno lo calcola più ritorna alla carica anche perché se… -