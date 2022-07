Quando saranno le elezioni? Date possibili 25 settembre o 2 ottobre. Nuovo governo forse a novembre. Ecco cosa prevede la Costituzione (Di mercoledì 20 luglio 2022) I tempi di indizione delle elezioni, di insediamento delle nuove Camere e quindi della nascita di un Nuovo governo sono piuttosto lunghi ed anche rigidi, perché scanditi dalla Costituzione. Questo è il motivo per il quale, in attesa delle decisioni di Draghi e quindi di fine anticipata della legislatura, il Nuovo esecutivo si insedierebbe in autunno inoltrato, tra fine ottobre e primi novembre nella migliore delle ipotesi, cioè in piena sessione di bilancio. Circostanza che pone il problema della presentazione della Legge di Bilancio alle Camere entro il 15 ottobre. L’articolo 61 della nostra Carta stabilisce che “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”. In passato tra il decreto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) I tempi di indizione delle, di insediamento delle nuove Camere e quindi della nascita di unsono piuttosto lunghi ed anche rigidi, perché scanditi dalla. Questo è il motivo per il quale, in attesa delle decisioni di Draghi e quindi di fine anticipata della legislatura, ilesecutivo si insedierebbe in autunno inoltrato, tra finee priminella migliore delle ipotesi, cioè in piena sessione di bilancio. Circostanza che pone il problema della presentazione della Legge di Bilancio alle Camere entro il 15. L’articolo 61 della nostra Carta stabilisce che “ledelle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”. In passato tra il decreto di ...

