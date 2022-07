Putin: Gazprom rispetterà gli obblighi verso fornitori (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il colosso del gas Gazprom assolverà pienamente ai propri obblighi nei confronti dei suoi fornitori, in un momento in cui le consegne in Europa stanno 'faticando' nel pieno del conflitto in Ucraina. Lo ha assicurato il presidente russo Vladimir Putin. "Gazprom ha assolto, continua ad assolvere e assolverà pienamente ai suoi obblighi, se qualcuno ne ha bisogno", ha detto in una conferenza stampa dopo i colloqui a Teheran. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il colosso del gasassolverà pienamente ai proprinei confronti dei suoi, in un momento in cui le consegne in Europa stanno 'faticando' nel pieno del conflitto in Ucraina. Lo ha assicurato il presidente russo Vladimir. "ha assolto, continua ad assolvere e assolverà pienamente ai suoi, se qualcuno ne ha bisogno", ha detto in una conferenza stampa dopo i colloqui a Teheran.

