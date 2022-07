Pugile ucciso | si costituisce l’omicida Era ricercato e temeva vendette

(Di mercoledì 20 luglio 2022) È un 20enne italiano di origine maghrebine il responsabile dell’assassinio di Leonardo Muratovic, la polizia era sulle sue tracce. È stato accompagnato dal fratello in una stazione dei carabinieri e trasferito in commissariato ad Anzio per essere interrogato

Si torna a parlare dell'omicidio di Leonardo Muratovic , il25ennesabato notte sul litorale di Anzio . In queste ultime ore, infatti, un giovane di 20 anni si è presentato alle forze dell'ordine per costituirsi, accompagnato dal fratello. Il ...commenta Un ragazzo di 20 anni si è costituito a Roma in relazione all'omicidio deldi 25 anni Leonardo Muratovic ,sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori da un locale nella zona della movida. Il giovane si è presentato in una caserma dei ...ANZIO (cronaca) - Si tratta di un nord africano, di origine magrebine, 20enne, ilmamilio.it Si è costituito ieri sera, alla stazione carabinieri di Roma Gianicolense, il presunto omicida del 25enn ...Arriva una svolta nel caso Muratovic. Dopo che la morte del ragazzo aveva innescato una serie di altri eventi sanguinosi, l’assassino del giovane poche ore fa, si è costituito. Un ragazzo di 20 anni s ...