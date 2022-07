Psr, aziende zootecniche bufaline: bandi per 20 milioni di euro (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Regione Campania ha approvato il bando dell’azione B della tipologia d’intervento 4.1.1 del Psr. Destinata esclusivamente alle aziende zootecniche bufaline della Campania, l’azione B è stata introdotta nell’ultima modifica del Programma per rispondere all’esigenza di un’adeguata ristrutturazione e ammodernamento delle aziende oltre che di una riorganizzazione dei processi produttivi. In particolare, l’Amministrazione regionale intende promuovere e sostenere: l’affermazione di un’agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione, favorendo i processi di ricambio generazionale qualificato; la riduzione delle debolezze strutturali delle aziende bufaline, stimolando la competitività, lo sviluppo e la migliore organizzazione della filiera produttiva nonché la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Regione Campania ha approvato il bando dell’azione B della tipologia d’intervento 4.1.1 del Psr. Destinata esclusivamente alledella Campania, l’azione B è stata introdotta nell’ultima modifica del Programma per rispondere all’esigenza di un’adeguata ristrutturazione e ammodernamento delleoltre che di una riorganizzazione dei processi produttivi. In particolare, l’Amministrazione regionale intende promuovere e sostenere: l’affermazione di un’agricoltura forte, giovane e competitiva, propensa alla innovazione, favorendo i processi di ricambio generazionale qualificato; la riduzione delle debolezze strutturali delle, stimolando la competitività, lo sviluppo e la migliore organizzazione della filiera produttiva nonché la ...

2020Revisione : La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 274 del 11 luglio 2022 ha pubblicato i Bandi del PSR (Piano Svilupp… - ptvtelenostra : AGRICOLTURA: PREMIALITA' IN BANDI PSR PER LE AZIENDE DELLA RETE 'LAVORO DI QUALITA' ' - - ottopagine : PSR, stanziati 62 milioni di euro. Petracca: 'Finanziate 2500 aziende agricole' #Avellino - irpiniatimes1 : PSR, PRIMO INSEDIAMENTO STANZIATI 62 MILIONI DI EURO. PETRACCA: “IMPEGNO MANTENUTO ?FINANZIATE QUASI 2500 AZIENDE A… - PSR_Veneto : Disponibile un nuovo bando del #PSRVeneto per investimenti delle aziende agricole in #attrezzature con finalità amb… -