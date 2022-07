PSG, Galtier: «Penso che tra qualche giorno un difensore si unirà a noi» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Christophe Galtier, tecnico del PSG, fa il punto sul mercato del club parigino: le dichiarazioni su un nuovo difensore Christophe Galtier ha parlato del possibile arrivo di un difensore al PSG in conferenza stampa. LE PAROLE – «Il club cerca uno stantuffo che sappia essere versatile. Per avere un raddoppio in quella zona del campo abbiamo Dina Ebimbe, che non è però uno specialista in quella posizione. Ci sono piste attive, posso pensare che tra qualche giorno un giocatore si unirà a noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Christophe, tecnico del PSG, fa il punto sul mercato del club parigino: le dichiarazioni su un nuovoChristopheha parlato del possibile arrivo di unal PSG in conferenza stampa. LE PAROLE – «Il club cerca uno stantuffo che sappia essere versatile. Per avere un raddoppio in quella zona del campo abbiamo Dina Ebimbe, che non è però uno specialista in quella posizione. Ci sono piste attive, posso pensare che traun giocatore sia noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

