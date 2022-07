Pronti per il lancio globale del nuovo OnePlus 10T 5G (Di mercoledì 20 luglio 2022) OnePlus è lieta di annunciare ufficialmente il lancio globale del nuovo OnePlus 10T 5G, il suo secondo flagship per il 2022 OnePlus (qui per maggiori info sull’azienda) ha annunciato il lancio del suo nuovo smatphone di punta del 2022, OnePlus 10T 5G, e del OxygenOS 13, che verranno lanciati a New York City il 3 Agosto. Con questo dispositivo, OnePlus propone un flagship sempre più performante e dotato di caratteristiche di alto livello come il nuovo potente chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform. Il dispositivo, insieme alla OxygenOS 13, sarà presentato in anteprima alla Gotham Hall di New York il 3 Agosto, in occasione del primo evento OnePlus dal vivo dal 2019. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 luglio 2022)è lieta di annunciare ufficialmente ildel10T 5G, il suo secondo flagship per il 2022(qui per maggiori info sull’azienda) ha annunciato ildel suosmatphone di punta del 2022,10T 5G, e del OxygenOS 13, che verranno lanciati a New York City il 3 Agosto. Con questo dispositivo,propone un flagship sempre più performante e dotato di caratteristiche di alto livello come ilpotente chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform. Il dispositivo, insieme alla OxygenOS 13, sarà presentato in anteprima alla Gotham Hall di New York il 3 Agosto, in occasione del primo eventodal vivo dal 2019. ...

