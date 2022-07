Procida, stasera concerto gratuito e ‘a sorpresa’ di Liberato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un concerto a sorpresa di Liberato stasera per omaggiare Procida capitale italiana della Cultura: a darne notizia lo stesso artista attraverso i suoi canali social. Nei giorni scorsi erano stati diffusi dei teaser video sui social del brand partenopeo della pasta e di Liberato: 3 episodi in cui l’artista a bordo di un gozzo prendeva il largo remando nel golfo di Napoli ma nessuna spiegazione, solo una scritta “Miez o mare”. Stamane l’ultimo dei 4 video, con lo sfondo della Corricella e poche parole: “Procida, Spiaggia della Lingua, stasera a via e l’8, gratis” ed il link ad una pagina Youtube. L’organizzazione ha mantenuto il più stretto riserbo sull’evento ma nelle ultime ore la notizia è trapelata sulla piccola isola: dalle 20 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una sorpresa diper omaggiarecapitale italiana della Cultura: a darne notizia lo stesso artista attraverso i suoi canali social. Nei giorni scorsi erano stati diffusi dei teaser video sui social del brand partenopeo della pasta e di: 3 episodi in cui l’artista a bordo di un gozzo prendeva il largo remando nel golfo di Napoli ma nessuna spiegazione, solo una scritta “Miez o mare”. Stamane l’ultimo dei 4 video, con lo sfondo della Corricella e poche parole: “, Spiaggia della Lingua,a via e l’8, gratis” ed il link ad una pagina Youtube. L’organizzazione ha mantenuto il più stretto riserbo sull’evento ma nelle ultime ore la notizia è trapelata sulla piccola isola: dalle 20 ...

