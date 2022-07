Prime Video Italia presenta tutte le novità della prossima stagione con i volti più amati (Di mercoledì 20 luglio 2022) In occasione del Prime Video Presents Italia, svoltosi a Roma, la piattaforma ha presentato le prossime produzioni originali Made in Italy: tantissimi programmi all’insegna della risata, ma anche film, documentari e serie TV in arrivo entro il 2023. La nuova stagione di Prime Video Italia sarà scoppiettante e il merito va soprattutto ai nomi coinvolti. Il pubblico dovrà prepararsi perché sono in arrivo grosse (e grasse) risate. L’intento dell’azienda è potenziare gli investimenti nelle produzioni Italiane e, in occasione del Prime Video Presents Italia 2022 svoltosi a Roma, ha annunciato l’arrivo di 15 nuovi prodotti. Non solo show, ma anche film e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 luglio 2022) In occasione delPresents, svoltosi a Roma, la piattaforma hato le prossime produzioni originali Made in Italy: tantissimi programmi all’insegnarisata, ma anche film, documentari e serie TV in arrivo entro il 2023. La nuovadisarà scoppiettante e il merito va soprattutto ai nomi coin. Il pubblico dovrà prepararsi perché sono in arrivo grosse (e grasse) risate. L’intento dell’azienda è potenziare gli investimenti nelle produzionine e, in occasione delPresents2022 svoltosi a Roma, ha annunciato l’arrivo di 15 nuovi prodotti. Non solo show, ma anche film e ...

