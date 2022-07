Prevenzione dei tumori: a Isola Sacra screening oncologico gratuito il 27 luglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fiumicino – “Sono lieta di comunicare ai cittadini che mercoledì 27 luglio presso Largo Borsellino a Isola Sacra, grazie all’organizzazione della Asl Roma 3, torna la giornata della Prevenzione. Ricordo che la Prevenzione stessa e la diagnosi precoce sono aspetti fondamentali per scoprire il nostro stato di salute e le azioni da mettere in campo in caso di necessità”. A renderlo noto è l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, che aggiunge: “Gli appuntamenti in programma riguardano in particolar modo lo screening oncologico della cervice uterina mediante Pap/HPV test completamente gratuito per donne dai 25 ai 64 anni di età e lo screening oncologico del colon retto sempre a titolo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fiumicino – “Sono lieta di comunicare ai cittadini che mercoledì 27presso Largo Borsellino a, grazie all’organizzazione della Asl Roma 3, torna la giornata della. Ricordo che lastessa e la diagnosi precoce sono aspetti fondamentali per scoprire il nostro stato di salute e le azioni da mettere in campo in caso di necessità”. A renderlo noto è l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Anna Maria Anselmi, che aggiunge: “Gli appuntamenti in programma riguardano in particolar modo lodella cervice uterina mediante Pap/HPV test completamenteper donne dai 25 ai 64 anni di età e lodel colon retto sempre a titolo ...

