Preliminari Champions League 2022/2023, secondo turno: vincono Viktoria Plzen e Slovan Bratislava (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'andata del secondo turno dei Preliminari della Champions League 2022/2023 ha regalato gol ed emozioni agli appassionati di calcio, tra risultati più o meno pronosticabili. Vittorie esterne importanti di Viktoria Plzen e Slovan Bratislava, rispettivamente ai danni di Hjk e Ferencvaros; i cechi hanno raggiunto il successo per 1-2 in Finlandia, contando sulle reti decisive di Chory e Kopic, i quali hanno vanificato il gol casalingo di Radulovic. Stesso risultato in favore degli slovacchi in Ungheria, 1-2, in seguito alle marcature di Kashia e Barseghyan: niente da favore per i magiari, in rete con il solo Zachariassen. Soltanto pareggi, invece, nei restanti tre incontri europei di scena in data ...

