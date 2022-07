"Positiva alla cocaina". Nuovi dettagli sulla morte del rugbista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nuovi particolari sulla morte di Ricky Bibey, l'ex-rugbista inglese trovato senza vita in un albergo di Firenze: la compagna (ancora ricoverata) sarebbe risultata Positiva alla cocaina e riprende quota la pista che porta ad un gioco erotico finito in tragedia (in attesa dei risultati dell'autopsia) Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022)particolaridi Ricky Bibey, l'ex-inglese trovato senza vita in un albergo di Firenze: la compagna (ancora ricoverata) sarebbe risultatae riprende quota la pista che porta ad un gioco erotico finito in tragedia (in attesa dei risultati dell'autopsia)

