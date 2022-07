Porsche - 911 Sport Classic, operazione nostalgia - VIDEO (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ogni Porsche 911 ha qualcosa da dire. Inutile negarlo. E anche la nuova Sport Classic ha messo sul piatto tanti argomenti interessanti. L'ultima nata di Zuffenhausen, infatti, non è solo design: sottopelle nasconde tante modifiche tecniche rispetto alla 992 Turbo su cui si basa. Per scoprire com'è e come va l'abbiamo guidata, ecco il VIDEO. La manuale più potente di sempre. Estetica a parte, la Sport Classic si potrebbe considerare una 911 Turbo con la trazione posteriore e il cambio manuale. Il suo flat six sovralimentato eroga 550 cavalli e la rende la 911 manuale più potente di sempre. Un modello che entrerà nella storia, dunque, anche perché sarà prodotto in tiratura limitata: 1.250 esemplari con un prezzo di partenza di 291.580 euro. Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ogni911 ha qualcosa da dire. Inutile negarlo. E anche la nuovaha messo sul piatto tanti argomenti interessanti. L'ultima nata di Zuffenhausen, infatti, non è solo design: sottopelle nasconde tante modifiche tecniche rispetto alla 992 Turbo su cui si basa. Per scoprire com'è e come va l'abbiamo guidata, ecco il. La manuale più potente di sempre. Estetica a parte, lasi potrebbe considerare una 911 Turbo con la trazione posteriore e il cambio manuale. Il suo flat six sovralimentato eroga 550 cavalli e la rende la 911 manuale più potente di sempre. Un modello che entrerà nella storia, dunque, anche perché sarà prodotto in tiratura limitata: 1.250 esemplari con un prezzo di partenza di 291.580 euro.

