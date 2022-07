Pjaca primo colpo della Sampdoria, Thorsby e Bonazzoli salutano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prende forma il mercato dei blucerchiati piu’ che mai decisi a ritagliarsi il loro spazio nelle posizioni di classifica che contano. La Sampdoria è pronta a chiudere per Marko Pjaca, attaccante croato di proprietà della Juventus, desideroso di riscatto dopo una stagione vissuto nell’anonimato al Torino. salutano, invece, Thorsby, direzione Bundesliga, e Bonazzoli sul quale è piombato il Monza. Pjaca-Sampdoria: quali sono le cifre dell’operazione? I blucerchiati hanno trovato l’accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino, per un trasferimento a titolo gratuito. Dopo sei stagioni molto difficili, intervallati da due gravi infortuni al ginocchio e svariati prestiti(Fiorentina, Anderlecht, Genoa e Torino), si spera che questa possa essere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prende forma il mercato dei blucerchiati piu’ che mai decisi a ritagliarsi il loro spazio nelle posizioni di classifica che contano. Laè pronta a chiudere per Marko, attaccante croato di proprietàJuventus, desideroso di riscatto dopo una stagione vissuto nell’anonimato al Torino., invece,, direzione Bundesliga, esul quale è piombato il Monza.: quali sono le cifre dell’operazione? I blucerchiati hanno trovato l’accordo con la Juventus, proprietaria del cartellino, per un trasferimento a titolo gratuito. Dopo sei stagioni molto difficili, intervallati da due gravi infortuni al ginocchio e svariati prestiti(Fiorentina, Anderlecht, Genoa e Torino), si spera che questa possa essere ...

