Piante di cannabis in mansarda e furto di energia elettrica: 38enne patteggia la pena (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Piante di cannabis in mansarda e furto di energia elettrica. Per questo motivo Enzo Volpicelli, 38enne di Guardia Sanframondi, nel gennaio scorso era finito agli arresti domiciliari dopo un blitz dei carabinieri di Cerreto Sannita. Oggi presso il Tribunale di Benevento, il gip Camerlengo ha ritenuto congruo il patteggiamento come concordato da difesa e pm, comminando all’imputato un anno e otto mesi, pena sospesa, e liberazione immediata. L’uomo è difeso dall’avvocato Antonio Di Santo. Volpicelli era finito nei guai dopo un blitz dei carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita e della locale Stazione, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Sarno. I militari trovarono in casa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –diindi. Per questo motivo Enzo Volpicelli,di Guardia Sanframondi, nel gennaio scorso era finito agli arresti domiciliari dopo un blitz dei carabinieri di Cerreto Sannita. Oggi presso il Tribunale di Benevento, il gip Camerlengo ha ritenuto congruo ilmento come concordato da difesa e pm, comminando all’imputato un anno e otto mesi,sospesa, e liberazione immediata. L’uomo è difeso dall’avvocato Antonio Di Santo. Volpicelli era finito nei guai dopo un blitz dei carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cerreto Sannita e della locale Stazione, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Sarno. I militari trovarono in casa ...

