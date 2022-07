Piano emergenza gas, l’Ue vuole ridurre i consumi del 15% fino a marzo (Di mercoledì 20 luglio 2022) “La Russia ci sta ricattando, usa l’energia come arma”. È quanto ha dichiarato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Piano di emergenza per il gas che prevederà un taglio ai consumi del 15% fino a marzo 2023. Piano emergenza gas, Von der Leyen: “La Russia ci sta ricattando, usa l’energia come arma “Oggi è il giorno 147 di guerra di aggressione della Russia all’Ucraina. Ma abbiamo visto che mesi prima della guerra la Russia teneva a un livello intenzionalmente basso l’offerta e la fornitura di gas, nonostante i prezzi alti”, ha spiegato la presidente della Commissione Ue. “Abbiamo visto che Gazprom non ha intenzione di riequilibrare il mercato. Al contrario – ha proseguito von der Leyen ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 luglio 2022) “La Russia ci sta ricattando, usa l’energia come arma”. È quanto ha dichiarato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa di presentazione deldiper il gas che prevederà un taglio aidel 15%2023.gas, Von der Leyen: “La Russia ci sta ricattando, usa l’energia come arma “Oggi è il giorno 147 di guerra di aggressione della Russia all’Ucraina. Ma abbiamo visto che mesi prima della guerra la Russia teneva a un livello intenzionalmente basso l’offerta e la fornitura di gas, nonostante i prezzi alti”, ha spiegato la presidente della Commissione Ue. “Abbiamo visto che Gazprom non ha intenzione di riequilibrare il mercato. Al contrario – ha proseguito von der Leyen ...

