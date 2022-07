Petagna sempre più vicino al Monza: cosa manca per l’accordo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il termine del ritiro a Dimaro, Giuntoli e Galliani si sono incontrati per parlare di Petagna. l’accordo sembrerebbe molto vicino Petagna, Napoli, Serie A Da molte settimane Andrea Petagna è il prescelto per l’attacco del Monza la prossima stagione. Dopo la complicata trattativa con l’Inter per Pinamonti, Galliani vuole rincontrare l’ex Atalanta. Per Radio KissKiss Napoli, l’affare è “in dirittura d’arrivo”. Una storia, quella tra Galliani e Petagna, destinata a proseguire. Ai tempi del Milan, l’attaccante venne prelevato 14enne dalla Triestina e fatto crescere nelle giovanili rossonere. Nel 2012, a 17 anni, l’esordio in Champions League a San Siro contro lo Zenit di San Pietroburgo. Successivamente tanti prestiti fino alla cessione definitiva ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il termine del ritiro a Dimaro, Giuntoli e Galliani si sono incontrati per parlare disembrerebbe molto, Napoli, Serie A Da molte settimane Andreaè il prescelto per l’attacco della prossima stagione. Dopo la complicata trattativa con l’Inter per Pinamonti, Galliani vuole rincontrare l’ex Atalanta. Per Radio KissKiss Napoli, l’affare è “in dirittura d’arrivo”. Una storia, quella tra Galliani e, destinata a proseguire. Ai tempi del Milan, l’attaccante venne prelevato 14enne dalla Triestina e fatto crescere nelle giovanili rossonere. Nel 2012, a 17 anni, l’esordio in Champions League a San Siro contro lo Zenit di San Pietroburgo. Successivamente tanti prestiti fino alla cessione definitiva ...

