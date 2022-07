Petagna-Monza, il giorno decisivo potrebbe essere già domani (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nella giornata di domani potrebbe esserci una svolta relativa all’accordo tra Napoli e Monza per Andrea Petagna. La trattativa tra Napoli e Monza per Andrea … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nella giornata diesserci una svolta relativa all’accordo tra Napoli eper Andrea. La trattativa tra Napoli eper Andrea … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - DiMarzio : ??? #Monza, domani incontro con la #Roma per #Villar. Nelle prossime ore anche una proposta per #Petagna, per la dif… - AlfredoPedulla : #Muriel-#Roma più di un’idea. A quel punto #Atalanta tornerebbe con forza su #Pinamonti. A maggior ragione se il… - DaDo9_6 : @GianMar06498053 @Andrea1994___ Petagna credo che a breve sarà del Monza e Ounas è chiaro che sta premendo per anda… - RwondoNaples : @Vikiren_kuroik Ounas al Bologna e Petagna al Monza, se è un sogno NON mi svegliate! -